O Memorial aos Judeus Mortos da Europa é um monumento em Berlim que pretende homenagear as vítimas do Holocausto. Mas apesar da sua carga simbólica apelar à reflexão, os turistas não deixam de tirar selfies divertidas neste local. Foi a pensar nisto que um artista israelita decidiu criar o projeto "Yolocaust": um projeto fotográfico que é também uma sátira ao estilo de vida moderno.

O israelita Shahak Shapira é o artista por detrás deste projeto. A viver em Berlim, Shapira decidiu elaborar montagens com as fotografias tiradas pelos turistas no Memorial aos Judeus.

O autor sobrepõe as imagens atuais, partilhadas nas redes sociais, com fotografias de arquivo, que mostram os cadáveres das vítimas que o monumento pretende homenagear. O resultado são montagens capazes de chocar o espectador e, ao mesmo tempo, levá-lo a refletir.

Para Shapira, é estranho ver pessoas a tirar fotografias divertidas num local que pretende lembrar as mais de seis milhões de vítimas deste período negro da História.

Muitas [das pessoas] tiram fotografias parvas, saltam, andam de skate ou de bicicleta nos 2711 blocos de cimento [da estrutura]", afirma Shapira no site.

O próprio nome do projeto, "Yolocaust", tem uma conotação satírica: a palavra resulta da junção da sigla "YOLO" (You Only Live Once - Só se vive uma vez) e de "Holocaust" (Holocausto).

O Memorial aos Judeus recebe mais de dez mil visitantes por dia. São milhares as fotografias partilhadas nas redes sociais.

Na página do site “Yolocaust”, o israelita partilha as montagens que vai fazendo e explica que “nenhum evento histórico se compara ao Holocausto”.

As fotografias usadas pelo artista são sempre de acesso público nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Quem não quiser ver a sua fotografia partilhada nas montagens pode pedir para que seja retirada, através de correio eletrónico disponibilizado no site do projeto. Até ao momento, apenas uma pessoa manifestou interesse em ver a sua fotografia eliminada.