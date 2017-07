É o novo recordista. O vídeo com mais visualizações no Facebook foi publicado no dia 18 de maio. Tem pouco mais de um minuto e meio e, imagine-se, apresenta vários truques rápidos e fáceis para organizar roupas e calçado.

Com 347 milhões de visualizações, este vídeo foi publicado na página Blossom, que se dedica à partilha de vídeos originais e interessantes, e já conta com mais de 2 milhões de gostos, 168 mil comentários e 12 milhões de partilhas.

É na página Blossom que se podem ver vários vídeos do estilo “Do It Youself” ("Faça você mesmo", traduzindo para Português). Os vídeos ensinam as pessoas a aproveitar o máximo de recursos que têm em casa para fazer todo o tipo de arrumações.

No vídeo em questão, as pessoas podem aprender, em 97 segundos, a arrumar roupa interior, camisolas e calçado. E 347 milhões de pessoas, pelo menos, já viram essas sugestões.

Segundo o jornal espanhol ABC, outros vídeos tiveram destaque depois de serem partilhados. No Facebook, o vídeo de arrumações conseguiu ultrapassar, em termos de visualizações, o anterior recordista: um filme de "apanhados" em que se podem ver as reações das pessoas filmadas com uma câmara escondida.

Por fim, segundo o jornal ABC, nada de novo ocorre para já na rede social Youtube. Aí, o videoclip da música “Gangman Style", do sul-coreano Psy, mantém-se como o mais visto.