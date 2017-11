A encriptação do ‘router’ da Internet para proteção de ataques informáticos que violem a privacidade ou outros cuidados a ter para fazer compras online seguras, são algumas das recomendações da plataforma lançada esta quinta-feira “Net Viva e Segura”.

A plataforma contém recomendações de segurança, explicadas passo a passo, sobre a ligação à internet, através do ‘router’ (ou encaminhador, equipamento que permite a comunicação entre dispositivos de redes diferentes), os dispositivos, as contas, a privacidade ou compras na internet.

Na página é realçado que as crianças estão expostas a ameaças maiores, pelo que recomenda aos pais e tutores as precauções que tomariam “se estivessem na rua ou num centro comercial”.

Avisamos sempre as crianças para não irem com desconhecidos, damos-lhes a mão para atravessar a estrada e não as perdemos de vista se estiverem no parque. Por que não tomar as mesmas precauções quando navegam na internet?”, questiona.