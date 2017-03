Portugal enviou no ano passado mais de 150 pedidos de registo de patentes para a entidade europeia responsável, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior, com destaque para os setores do mobiliário e farmácia.

Os dados foram divulgados, nesta terça-feira, pelo Instituto Europeu de Patentes, que regista o aumento de Portugal num ano em que a média europeia desceu 0,6%.

Ao todo, 153 pedidos oriundos de Portugal chegaram ao instituto, que recebeu 160 mil pedidos no total oriundos de países da União Europeia.

Destes, 7% vieram da área do mobiliário, outros 8% da indústria farmacêutica e 7% foram de instrumentos de cálculo e medição.

No ano de 2016 aumentaram também os pedidos dos setores da química orgânica, transportes, maquinaria, eletricidade e energia.

A empresa de cafés Novadelta foi a entidade que apresentou mais pedidos, 12 no total.

A maior parte dos pedidos com origem em Portugal veio das regiões do Minho e Douro Litoral (41% do total), seguido de Lisboa (17,9%) e Beira Litoral (17,3%).

Embora tenha descido ligeiramente, o setor médico ainda é a origem da maior parte dos pedidos de patentes registados pelo instituto.