A história do narcotraficante colombiano Pablo Escobar é sucesso em séries de televisão, mas também na internet. Os testemunhos do antigo assassino que com ele colaborou, Popeye, estão a dar que falar no YouYube, onde já tem possui mais de 600 mil seguidores. No canal Popeye Arrepentido (Popeye Arrependido), John Jairo Velásquez narra suas vivências como assassino a soldo, comenta temas políticos e responde aos seguidores.

Líder dos assassinos de Escobar, Popeye foi condenado em 1989, acusado de participar no homicídio do então candidato à Presidência, Luís Carlos Galán. Em entrevistas aos órgãos de comunicação social colombianos, no entanto, assumiu que matou 300 pessoas e ordenou a morte de outras 3.000, crimes pelos quais nunca respondeu.

Foi solto após cumprir 23 anos e três meses de pena, em 2014, aos 52 anos. Publicou o seu primeiro vídeo na plataforma YouTube em agosto de 2015, com uma entrevista sobre a fuga da prisão do traficante mexicano Chapo Guzmán.

Eu fiz [o canal] com o objetivo de contar meu dia a dia, como foi o meu processo de reincorporação na sociedade e o processo do verdadeiro arrependimento”.

Segundo o antigo criminoso, estar “isolado do mundo” é a “pior pena que um ser humano pode pagar”, pelo que ter saído da prisão foi como “voltar a nascer”.

Um dos seus vídeos mais vistos é De bandido a bandido. Nele, manda uma mensagem a Diosdado Cabello, ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, e critica o chavismo e o atual presidente Nicolás Maduro.

“Eu paguei pelos meus crimes, você não pagou pelos mortos da revolução”, afirma Velásquez no vídeo publicado em 15 de maio de 2016 e que acumula mais de 1,6 milhões de visualizações.

Popeye também critica o processo de reincorporação política da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) na Colômbia e outros políticos de esquerda na América Latina.

Assumindo-se abertamente de direita, elogiou, por exemplo, a eleição de Sebastián Piñera como presidente do Chile em 18 de dezembro, contra o social-democrata Alejandro Guillier.

A ligação que mantém com pelo menos um narcotraficante

Velásquez também está no Facebook e possui um e-mail no qual recebe dúvidas e comentários dos "fãs", a quem chama de “guerreiras e guerreiros”. O sucesso já chegou à televisão aberta na Colômbia, com uma série produzida pelo canal Caracol com base no seu livro Sobrevivendo à Pablo Escobar.

A obra tem um foco autobiográfico e narra a vida de Popeye como um sobrevivente do Cartel de Medellín e a sua vida na prisão.

As polémicas sobre Popeye também continuam na vida real. No último dia 10 de dezembro, foi encontrado na festa de aniversário de um dos narcotraficantes mais procurados da Colômbia, Juan Carlos Mesa, também conhecido como Tom. Mesa, que comemorava seus 50 anos, foi preso. Velásquez usou o microblog Twitter para se defender.

“Popeye vai a uma festa e a Colômbia se estremece, os meios de comunicação são perfeitos em distrair a realidade do país, eu não sou o problema deste país". Esse "está na casa de Nariño [onde mora o presidente Juan Carlos Santos] e ninguém fala nada”.