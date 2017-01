Os carros modernos a diesel produzem dez vezes mais ar tóxico poluente do que camiões ou autocarros, revela um relatório da International Council on Clean Transportation (ICCT).

A diferença acentuada nas emissões de óxidos de azoto (NOx) deve-se aos testes muito mais rigorosos aplicados aos grandes veículos na União Europeia (UE), de acordo com os dados do novo relatório.

As emissões de NOx são responsáveis por dezenas de milhares de mortes na Europa, sobretudo no Reino Unido. A maior parte dessas emissões são produzidas por carros a diesel que, na estrada, emitem cerca de seis vezes mais do que nos testes.

Os investigadores responsáveis por este relatório, que tinham tido um papel fundamental na exposição do escândalo da Volkswagen, compararam as emissões dos camiões e autocarros com a dos carros.

Os veículos pesados ​​testados na Alemanha e na Finlândia emitiram cerca de 210mg de NOx por quilómetro percorrido, menos de metade do que os 500mg /km bombeados pelos modernos carros a Ainda assim, os autocarros e camiões têm motores maiores e queimam mais diesel por quilómetro, o que significa que os carros produzem 10 vezes mais NOx por litro de combustível.

Espera-se que em setembro deste ano sejam feitas alterações ao atual regime europeu de testes em automóveis, que obriguem a que os mesmos sejam feitos em condições reais de condução e não em laboratórios, revela o The Guardian.

Esse sistema será discutido na Comissão Europeia a 17 de janeiro mas, segundo o ICCT, enfrenta resistência de alguns estados membros e fabricantes de automóveis.