Uma nova plataforma digital de ensino da língua portuguesa, destinada aos filhos de emigrantes, vai ser lançada em fevereiro pelo instituto Camões, indicou este sábado o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Denominada "Português Mais Perto", a plataforma é a resposta a um aumento de famílias residentes no exterior e que poderão assim "aprender português em casa, com acompanhamento e certificação do Instituto Camões.

Segundo José Luís Carneiro, esta plataforma vai permitir que o português seja aprendido e ensinado por via eletrónica como língua materna e como língua de herança.

Vai ter duas modalidades: ou de autonomia total, com o apoio dos pais, ou de tutoria, que terá a supervisão do instituto Camões", adiantou.

José Luís Carneiro falava na segunda edição dos "Diálogos com a Comunidade" que se realizou hoje na embaixada de Portugal em Londres, onde se abordaram, além de temas relacionados com o serviço consular, questões sociais, o impacto do 'Brexit" e o ensino da língua portuguesa no Reino Unido.