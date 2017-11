Investigadores norte-americanos criam músculos artificiais baratos que podem dar aos robôs a capacidade de levantar até 1.000 vezes o seu peso.

Este avanço é um passo no campo da robótica que permitirá substituir a geração mais antiga de robôs, com movimentos rígidos, segundo os investigadores que publicaram o estudo na National Academy of Sciences.

"É como dar super-poderes a esses robôs", disse Daniela Rus, professora de engenharia elétrica e ciências da computação no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Os músculos (ou atuadores) são construídos sobre uma estrutura de bobinas metálicas ou folhas de plástico e cada um custa cerca de um dólar a fabricar, indica o estudo.

Segundo os investigadores, um músculo de 2,6 gramas podem levantar até três quilogramas, o equivalente a um pato levantar um carro.