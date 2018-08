Estamos em agosto e, como habitualmente neste mês, a órbita do planeta Terra cruza os milhares de detritos deixados pela passagem do cometa Swift-Tuttle, atraindo centenas de grãos de poeira, que originam as já tradicionais “chuva de estrelas” ou chuva de Perseidas. Um espetáculo celeste de rastos luminosos oferecido no céu noturno e que foi possível observar a olho nu em várias partes do mundo