A linha férrea entre Hamburgo, na Alemanha, e Copenhaga, na Dinamarca, atravessa uma paisagem pitoresca. Contudo, as descobertas que se têm feito em pântanos dinamarqueses são aterradoras.

Vários corpos com mais de 2.000 anos têm sido encontrados e muitos arqueólogos acreditam que se tratam de vítimas de sacrifícios religiosos da Idade de Ferro e colocadas nos pântanos como “ofertas aos deuses”. Mas há ainda investigadores que especulam que se possam tratar de criminosos ou imigrantes.

A maior parte dos corpos foi encontrada por agricultores e as autópsias revelam que quase todos sofreram mortes violentas. Alguns tinham sinais de forca ou cordas no pescoço e outros tinham as gargantas cortadas.

São as condições ácidas do solo e água daquela região, a cerca de 240 km da capital dinamarquesa, que permitem preservar os corpos durante séculos.

Nos últimos anos, esses corpos têm sido alvo de muitos estudos.

Um jornalista da BBC percorreu vários museus que chegam a expor alguns dos “corpos de pântano” – o mais famoso deles fica no Museu Silkeborg, na cidade de mesmo nome. “O Homem de Tullund”, como é conhecido, ainda traz a corda que o enforcou amarrada no pescoço.

O museu Moesgaard, em Aarhus, a segunda maior cidade dinamarquesa, abriga uma das melhores coleções sobre a Idade do Ferro na Europa.