Ser mãe ou pai pode ser a chave para viver mais tempo. A conclusão é de um novo estudo, elaborado por uma equipa de investigadores suecos, publicado no Journal of Epidemiology and Community Health.

De acordo com esta investigação, realizada pelo Instituto Karolinska, na Suécia, a parentalidade está associada a uma vida mais longa e isto é particularmente evidente quando a idade é mais avançada - fase da vida em que a saúde começa a deteriorar-se e a pessoa começa a perder algumas capacidades.

O estudo seguiu cerca de 1,5 milhões de suecos com idades a partir dos 60 anos, nascidos entre 1911 e 1925.

“Começámos na idade dos 60 e analisámos a partir daí até aos 100 anos”, explicou Karin Modig, co-autora da investigação.

Os investigadores concluíram que o risco de morte aumenta com a idade para todos os adultos, mas os que têm pelo menos uma criança estão associados a uma maior longevidade.

Os cientistas acreditam, por exemplo, que os homens de 60 anos com crianças podem viver mais 20,2 anos, enquanto que, para os que não têm crianças, é esperado que vivam mais 18,4 anos. Trata-se de uma diferença de quase dois anos.

Já nas mulheres de 60 anos, a diferença é menor, mas também significativa: um ano e meio. Os investigadores estimam que as mulheres de 60 anos com crianças vivam mais 24,6 anos e as que não têm crianças vivam mais 23,1 anos.

As razões que explicam esta ligação não são claras, mas os investigadores acreditam que está relacionado com a ajuda dos filhos, seja através de cuidados físicos ou de apoio emocional.

Para a equipa de Karin Modig, este estudo chama a atenção para a necessidade de o Estado prestar um maior apoio aos idosos que não têm filhos.