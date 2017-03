O gigante dos cartões de crédito VISA anunciou no festival South by Southwest, em Austin no Texas, que vai produzir óculos de sol que permitem o pagamento de compras. O acordo para testar os óculos foi assinado com a Liga Mundial de Surf.

O acordo prevê que, durante a primeira etapa da Liga Mundial de Surf, o Quiksilver e Roxy Pro Gold Coast, sejam utilizados os primeiros óculos de pagamento. O objetivo é que estes aparelhos sejam uma alternativa para realizar transações no futuro.

Como se realizará, então, o pagamento? Parece simples. De acordo com as informações já disponibilizadas, os utilizadores terão de retirar os óculos e passá-los na máquina de multibanco. Para esse efeito, será introduzido um chip nos óculos que funciona com a tecnologia NFC, a tecnologia utilizada para realizar chamadas à distância.

"A nossa intenção aqui é demonstrar que todos sabemos o que está aí a chegar: qualquer coisa que seja um dispositivo conectado ou que possa transportar um chip também pode ser um dispositivo de pagamento", explicou o vice-presidente do departamento de soluções digitais da VISA, Sam Shrauger, citado pela CNBC.

A ideia é, basicamente, tornar um qualquer objeto num possível meio de pagamento. Os óculos podem dar bastante jeito em idas à praia, por exemplo, já que assim a carteira pode ficar em casa e os receios de roubo também.

A Visa espera que, em 2020, os pagamentos através de cartões de débito e crédito ultrapassem os 500 mil milhões de euros.