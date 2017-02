Nos próximos 20 aos, segundo os especialistas, a incidência de cancros nas mulheres será seis vezes maior que para os homens. E grande parte da culpa é da obesidade.

Uma análise do Instituto que se dedica à investigação do cancro no Reino Unido (Cancer Research UK), revela que há uma série de cancros relacionados com a obesidade que apenas afetam as mulheres. Perante o cada vez maior número de pessoas obesas, será de esperar que o maior efeito se faça sentir entre o sexo feminino, escreve o jornal britânico The Guardian.

Os casos de cancro dos ovários, da cervical – ou colo do útero – e orais são os que mais devem aumentar. Mais 0,5% nos homens e 3% nas mulheres. Ou seja, em 2035, estima-se que 4.5 milhões de mulheres e 4.8 milhões de homens serão diagnosticados com cancro.

Harpal Kumar, chefe executivo do Instituto britânico de investigação do cancro confessa ao The Guardian que os dados “continuam a ser um desafio. Precisamos de continuar a trabalhar para reduzir o impacto devastador que o cancro tem em tantas famílias”.

"Os números mostram que mais de oito milhões de pessoas morrem de cancro todos os anos. São mais vítimas que sida, malária e tuberculose juntas. Com mais investimento em pesquisa, esperamos fazer grandes avanços nos próximos 20 anos, na esperança de que se consiga diagnosticar a doença mais cedo e desenvolver tratamentos, para que em 2034, três em cada quatro pessoas possam sobreviver à doença”

Outro factor que explica a maior subida de casos nas mulheres prende-se com o tabaco. As mulheres começaram a fumar mais tarde que os homens de forma generalizada. Mas também a falta de exercício e o consumo de álcool justificam os aumentos.

Sarah Toule, chefe do Fundo Mundial de Pesquisa contra o Cancro, relembra, por exemplo, que “dois em cada cinco casos de cancro da mama poderiam ser evitados, se as mulheres tivessem um peso adequado, fossem mais ativas fisicamente e não consumissem álcool”.