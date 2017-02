Uma nuvem com uma formação pouco habitual surpreendeu os habitantes da cidade de Uruapan, no Estado de Michoacan, no México. Fenómeno meteorológico, também conhecido como “Mão de Deus” deixou algumas pessoas confusas sobre o que estavam a ver no céu. Recorde-se que fez agora um ano que, uma nuvem, também em forma de mão, encheu o céu da Madeira.

A nuvem invulgar foi avistada, no México, no passado dia 21 de janeiro. Na Madeira, o avistamento aconteceu a 27 de janeiro de 2016. Imagens divulgadas nas redes sociais do fenómeno em Uruapan depressa se tornaram virais.

Nubes altocumulus lenticularis sorprenden en Michoacán. pic.twitter.com/HP1XOjVhke — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 21, 2017

Les llaman nubes lenticulares.

Fenómeno meteorológico presentado este día en #Michoacan.Ud que opina. pic.twitter.com/rem4pQjLtn — COLUMNAINFORMATIVA (@jesuslopezsan) January 22, 2017

Ari Sarsalari, metorologista do Weather Channel, analisou as imagens e, na sua opinião, tudo indica se tratar de “uma nuvem lenticular”.

“São nuvens que se formam sobre ondas que passam pelos picos de montanhas. Normalmente parecem discos voadores, mas a força do vento pode fazer as nuvens se arrastarem”, explica.

Alguns media locais dizem que a nuvem, avistada de manhã entre as 06:00 e as 07:30, tinha quilómetros de comprimento e de altura.

Apesar dos especialistas terem uma explicação simples, nas redes sociais, as teorias multiplicam-se e a ligação aos OVNIS era quase inevitável:

¿Un ovni? ¿Qué fue lo que se vio en Michoacán? https://t.co/pWqn7ORB83 pic.twitter.com/5OlbGRvgua — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 22, 2017

