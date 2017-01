Investigadores da Universidade de Limerick, na Irlanda, confirmaram que o corpo humano tem mais um órgão do que se pensava. O mesentério, que até agora era visto apenas como um conjunto de estruturas separadas, é, afinal, um órgão autónomo e vai passar a ser tratado e estudado como tal.

O estudo da equipa liderada pelo cirurgião J. Calvin Coffey foi publicado na revista médica Lancet Gastroenterology & Hepatology e já levou à atualização de um dos mais famosos e utilizados livros de medicina, o “Gray’s Anatomy”.

O mesentério faz parte do aparelho digestivo e é o órgão que liga o intestino à parede abdominal, garantindo que se mantém no lugar. No entanto, a sua importância era relativizada, pelo que se conhece pouco sobre as suas funções.

(Reprodução/ The Lancet Gastroenterology & Hepatology)

A descrição anatómica feita há mais de 100 anos está incorreta. Este órgão está longe de ser fragmentado e complexo. É uma estrutura simples e contínua”, afirmou Coffey, segundo o Washington Post.

A reclassificação do mesentério abre a porta para a criação de um novo campo da medicina, dedicado ao estudo do órgão e ao seu funcionamento. Como explicou o cirurgião, ao estudar o modo de funcionamento do mesentério, poderá identificar-se quando há uma doença.