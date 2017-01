Eugene Cernan, o último homem a pisar a Lua, morreu esta segunda-feira, aos 82 anos. O astronauta norte-americano comandou a missão espacial Apollo 17, que chegou à superfície lunar em dezembro de 1972. Foi a última missão tripulada à Lua.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C