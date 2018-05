O canal YouTube, da Google, vai lançar um serviço de streaming de música na próxima semana, de forma a disputar o crescente mercado explorado por aplicações como o Spotify e a Apple Music.

De acordo com a agência noticiosa Reuters, o serviço YouTube Music terá duas versões: uma com anúncios e outra, paga, sem exploração comercial, que deverá custar 9,99 dólares (cerca de 8,4 euros) por mês.

O YouTube Music será lançado a 22 de maio, inicialmente nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, México e na Coreia do Sul. Nos restantes países deverás er incorporado nas semanas seguintes.

O serviço incluirá listas de reprodução de músicas personalizadas com base no histórico do YouTube de cada utilizador.

Segundo a agência Reuters, é previsível que o serviço venha a substituir o Google Play Music.