Em 2016, o Instagram decidiu mudar o algoritmo. As fotografias deixaram de ser apresentadas de forma cronológica e passaram a ser mostradas pelos interesses dos utilizadores.

A mudança não agradou a quem usa a rede social e, dois anos depois, o Instagram decidiu voltar a mudar o algoritmo para tentar agradar os utilizadores. Agora, numa tentativa de equilíbrio entre os interesses e as publicações mais recentes, a empresa vai fazer com que as fotos mais recentes sejam apresentadas primeiro.

"Assim, quando a sua amiga que está de férias na Austrália publicar uma selfie, ela estará à sua espera logo que acordar", pode ler-se no blog da empresa, que quer tornar o "News Feed" mais fresco.

Mas as novidades não se ficam por aqui.

O Instagram anunciou ainda que a app vai ganhar um botão para atualizar o "News Feed" ao invés de o utilizador ter de puxar a interface para baixo para ver fotos novas.

A mudança, que foi feita com base em pedidos dos utilizadores, surge por causa das atualizações "inesperadas" da aplicação que fazem os utilizadores saltar da foto onde estavam.

"Estamos a testar um botão "novas publicações" que te deixam escolher quando queres atualizar, ao invés disso acontecer automaticamente. Carrega no botão e serás levado para as novas publicações no topo do feed. Não carregues e ficas onde estás. Esperamos que isto torne o Instagram mais agradável", lê-se na nota.