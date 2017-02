Durante os próximos quatro dias, Barcelona vai ser o centro mundial da tecnologia, particularmente, daquela que é móvel. A partir desta segunda-feira começa na Fira Gran Via o GSMA Mobile World Congress 2017 (MWC), a maior exposição de tecnologias móveis do mundo.

Mais de 100 mil pessoas, dos quatro cantos do mundo, vão rumar à capital da Catalunha para descobrir as inovações tecnológicas do ano.

Muito se vai falar, e mostrar, sobre a nova tecnologia 5G, os wearables, a “internet das coisas”, os carros autónomos, mas o foco vai estar, claro, nos novos telemóveis. É em Barcelona que as maiores fabricantes de smartphones do mundo vão apresentar os modelos topo de gama, cada uma a tentar inovar à sua maneira.

Samsung, Huawei, Lenovo, Nokia, LG, Sony e HTC são apenas algumas das 2.200 empresas que vão estar no MWC a mostrar os seus novos produtos.

Este ano não vai ser apresentado o novo “S” da Samsung, uma das revelações mais aguardadas em anos anteriors, o que pode beneficiar outras grandes marcas, que tentam lutar pela liderança nas vendas do segmento.

Abaixo pode ver o que pode esperar de cinco das grandes empresas em destaque na MWC 2017.

Huawei

A gigante chinesa vai estar no Mobile World Congress para desvendar o topo de gama P10, sucessor do P9. Tal como o antecessor vem equipado com duas câmaras fotográficas, que são resultado de uma parceria com a Leica.

A empresa também deverá mostrar o novo smartwatch, o Huawei Watch 2, que vem substituir o, bem-sucedido, primeiro modelo, lançado no ano passado.

A conferência de imprensa da marca acontece um dia antes do início oficial do MWC.

O regresso da Nokia

A marca que já foi líder do mercado dos telemóveis, e vendeu esta parte da empresa à Microsoft em 2014, vai regressar através da HMD Global, a marca que comprou os direitos para usar o nome Nokia. Os primeiros smartphones vão ser apresentados no MWC.

No entanto, depois dos rumores, uma nova versão do clássico Nokia 3310 é a surpresa mais aguardada por todos os que vão estar na MWC.

O mistério em volta da Samsung

Depois dos problemas apresentados pelos Note 7, a marca sul-coreana está a preparar cuidadosamente a apresentação do novo topo de gama: o S8. Sabe-se que, ao contrário do ano passado, não vai ser apresentado no MWC, mas sim no final de março, num evento dedicado.

É possível que a Samsung revele um trailer sobre o S8 e suas características, mas nada está confirmado. No entanto, a gigante norte-coreana deverá apresentar o novo tablet Galaxy Tab 3.

LG

Outra marca sul-coreana que não podia faltar no MWC é a LG. A empresa vai apresentar o G6, sucessor do pouco popular G5, um telemóvel modular (várias partes podias ser substituídas de acordo com as preferências do utilizador) que não convenceu os consumidores.

O G6 marca o regresso da LG aos smartphones “tradicionais” e promete surpreender, especialmente, no que toca ao ecrã, que deverá apresentar o inovador formato 18:9, resistente à água.

Sony

A gigante tecnológica também vai aproveitar o MWC para uma nova aposta no mercado dos smartphones e os rumores apontam para a apresentação de vários telemóveis novos da marca japonesa.

Pode acompanhar tudo sobre o Mobile World Congress aqui na TVI24.