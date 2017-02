Um grupo de cientistas britânicos pensa ter descoberto por que algumas pessoas se sentem particularmente incomodadas com o som de outras a mastigar ou simplesmente a respirar. E a culpa é do cérebro.

A explicação está na misofonia, uma condição identificada em 2001, caracterizada pela intolerância face a determinados sons com que lidamos no quotidiano (como comer, respirar, mascar pastilha elástica) mas que só agora foi associada à neurologia.

O estudo, publicado na revista científica Current Biology, analisou a ressonância magnética de 20 pessoas com misofonia e de outras 22 pessoas sem o problema quando estimulados por vários sons.

Esses barulhos foram categorizados em sons neutros, como a chuva ou o ruído num café cheio de gente; sons desagradáveis​, como o choro de um bebé ou gritos; e sons de "disparo", como alguém a respirar alto ou a mastigar.

As imagens de raio-X revelaram que as pessoas que sofrem daquele transtorno têm uma falha no seu mecanismo de controlo emocional que estimula o cérebro assim que começam a ouvir determinados sons de "disparo", provocando por vezes um aumento da frequência cardíaca e suor.

Para muitas pessoas com misofonia, isto será uma boa notícia, pois pela primeira vez é considerada uma diferença estrutural no cérebro dos pacientes", afirmou Sukhbinder Kumar, do Instituto de Neurociências da Universidade de Newcastle e do Wellcome Center for NeuroImaging da University College de Londres. "O estudo mostra as mudanças críticas no cérebro como evidência para convencer uma comunidade médica cética de que esta é uma desordem genuína.”