Um vestido e um casaco, em azul claro, de Ralph Lauren. Esta foi a indumentária escolhida pela próxima primeira-dama dos Estados Unidos. Em segundos, as redes sociais, inundaram-se de reações. De um lado elogios, do outro críticas. A criação eleita faz, em muito, lembrar o que Jacqueline Kennedy Onassis usou na posse de J. F. Kennedy, em 1961.

Depois de várias notícias que davam conta de que Melania Trump estava a ter dificuldades em encontrar um criador de moda que a quisesse vestir, havia alguma expetativa em relação ao que iria usar, esta sexta-feira, na tomada de posse oficial do marido, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos.

O look azul claro, composto por um vestido e um casaco, foi completado com luvas no mesmo tom. Mas as redes sociais não perdoam e Melania está, mais uma vez, a ser acusada de copiar uma primeira-dama.

Recorde-se o Melania foi acusada de plagiar Michelle Obama no seu discurso de abertura da convenção republicana de Cleveland.

Mas há também quem considere que Melania está fantástica na sua escolha. No entanto, apesar de muito elogios, o conjunto não parece ter agradado a todos.

To all the self important fashionistas who refused to dress the stunning #Melania:

She's just fine without you. #MAGA #Inauguration2017 pic.twitter.com/NkJahGXaPk — Olivia (@OliviaVivianne) January 20, 2017