Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, adquiriu uma propriedade de quase três quilómetros quadrados na Ilha Kuai, no Havai, e quer tornar a sua linha de praia um pouco mais privada. Para tal, vai processar diversas famílias havaianas que possuem direitos ancestrais dentro do terreno de mais de 93 milhões de euros (100 milhões de dólares) que comprou.

A ideia é conseguir que as famílias vendam os seus direitos sobre as terras. A legislação que lhes dá posse das pequenas áreas data de 1850 e chama-se “Kuleana Act”. Esta concede a dezenas de famílias o direito de viver, em pequenas parcelas, dentro da propriedade de Zuckerberg, escreve o Honolulu Star Advertiser.

Os processos foram abertos em nome de várias empresas propriedade do fundador do Facebook, no entanto, a missão não será fácil. Alguns dos donos já morreram e poderá ser difícil encontrar os novos donos, já que os documentos ligados a esta lei antigo são escassos. Além disso, as próprias parcelas podem, elas próprias, ter sido divididas em áreas mais pequenas dentro das famílias.

As equipas que vão acompanhar os processos judiciais vão ter de procurar as árvores genealógicas e identificar os herdeiros das parcelas. Quando os encontrarem vão lhes pedir para participarem na ação judicial.

Keoni Shultz, da firma local de advogados que vai acompanhar o caso, afirmou ao Honolulu Star Advertiser que é habitual isto acontecer quando alguém adquire um terreno de grandes proporções. E que também é habitual serem abertos processos legais para se procurarem os donos e se comprar os direitos ancestrais dessas famílias.