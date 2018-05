Ainda não se sabe quando será lançada a app de encontros de Mark Zuckerberg, mas a nova ferramenta do Facebook já começou a causar prejuízos... ao Tinder.

O anúncio, feito na conferência Facebook 8, dá conta que o CEO da rede social quer ajudar "os 200 milhões de pessoas no Facebook que se classificam como solteiras" a encontrar um relacionamento fugaz.

"Há 200 milhões de pessoas no Facebook que se classificam como solteiras, por isso há claramente algo para fazer aqui. Isto vai ser para criar relações reais e de longo prazo, não apenas para cambalhotas”, afirmou Zuckerberg em São Francisco, acrescentando que este é um passo natural para a rede social que se dedica a conectar as pessoas online.

E como vai funcionar esta nova app? De acordo com o protótipo exibido na F8, no canto superior da aplicação do Facebook vai surgir um coração. Ao clicar, os utilizadores vão ser encaminhados para um "perfil de encontros". Cabe a cada utilizador decidir se quer ou não criar um perfil, sendo que Zuckerberg já afirmou que quem quiser utilizá-la pode fazê-lo sem que os amigos online o saibam.

O anúncio fez com que as acções da Match Group, dona do Tinder, afundassem em bolsa, desvalorizando 22,56% para 36,49 dólares, depois de já terem perdido um máximo de 23,92% para 35,83 dólares.