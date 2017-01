"Se o Mário Soares morreu, segunda não devíamos ir a escola. Temos direito a 3 dias de luto!" Esta é apenas uma das centenas de mensagens de alunos que queriam um dia de folga extra pela morte do antigo Presidente da República, mas tal não vai acontecer.

Mário Soares morreu este sábado e Governo decretou três dias de luto nacional, o que significa apenas que bandeiras nacionais são hasteadas a meia haste em todos os edifícios públicos “durante o número de dias que tiver sido fixado” pelo Governo e estão impedidos todos os festejos organizados ou promovidos por entidades públicas.

Estudantes ansiosos por mais um dia sem aulas usaram o Twitter para expressar as suas dúvidas sobre os dias de luto que António Costa tinha anunciado.

Morreu Mario Soares e o governo deu 3 dias de luto isso quer dizer que não vamos ter aula ?! — Taila (@justtaila) 7 de janeiro de 2017

O mario soares morreu ... 3 dias de luto .. quem me dera que nao tivesse aulas @FechaoScp — Sofiabbeauty Fas (@SofiabbeautyFa1) 7 de janeiro de 2017

Morreu o Mário Soares e vai haver 3 dias de luto nacional a partir de segunda, a minha pergunta é: Há escola nesses 3 dias ou não ????? — A N A || 1893 (@ana_carvs) 7 de janeiro de 2017

Então como o Mário Soares morreu, segunda, terça e quarta não temos aulas? Expliquem me isso — Silva | ΔP (@mariasilva9946) 7 de janeiro de 2017

eu percebi direito ? Por causa da morte de Mario Soares vai haver 3 dias de luto ? Isso significa que não vai haver aulas ? — Princess in my world (@onlyprincess58) 7 de janeiro de 2017

O luto pelo Mário Soares começa na segunda. Isso significa que posso faltar às aulas segunda, terça e quarta sem ter falta. SONHOOOO 🙌 — Gomix 😝 (@caiforabitch) 7 de janeiro de 2017

Luto de 2 anos pelo Mário soares , fechem tudo o q dá aulas — Francisco Miguel (@fmiguelnf) 7 de janeiro de 2017

Alguém me responda. É verdade que por causa do Mário Soares 2feira não há aulas ? — João Martins ☔ (@__jFm__) 7 de janeiro de 2017

Face à morte do antigo Chefe de Estado, o Twitter foi a rede social escolhida por personalidades e anónimos para expressarem as suas condolências e memórias sobre Mário Soares.

Manuel Valls, Jean Claude Juncker, os Reis de Espanha e muitos deputados portugueses utilizaram aquela rede social para prestarem a sua homenagem, mas após o Governo ter decretado o luto nacional foram as mensagens confusas que inundaram o Twitter.

O nome do antigo Presidente da República foi o "Assunto do Momento" no Twitter, à frente dos jogos de futebol do dia.