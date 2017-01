Um novo estudo concluiu que os adultos lembram-se do primeiro idioma com que tiveram contacto em bebés. A investigação realizada em Seul, na Coreia do Sul, considera que os pais devem, por isso, falar o mais possível com os bebés.

Os cientistas da Universidade de Hanyang, Seul, concluiram que os bebés com poucos meses de idade já são capazes de assimilar conhecimento linguístico. Por isso, o tipo de experiências que têm nesta fase da vida são importantes para o seu desenvolvimento.

O estudo envolveu um grupo de holandeses oriundos da Coreia do Sul, mas que foram adotados em bebés por famílias da Holanda, e um outro grupo de holandeses que não tinham sido expostos à língua coreana em bebés. Os dois grupos realizaram um curso de coreano.

Ora, chegou-se à conclusão que os holandeses provenientes da Coreia do Sul excederam todas as expectativas quanto à aprendizagem do idioma e à pronunciação correta das palavras.

Pelo contrário, os holandeses que não tinham sido expostos à língua tiveram mais dificuldades. Note-se que pronunciar as consoantes da língua coreana é uma tarefa quase impossível para um holandês.

Os cientistas acreditam, assim, que, mesmo quando há uma mudança de país, o conhecimento da língua com que os bebés tiveram um primeiro contacto não desaparece.

''O estudo indica que o conhecimento da língua é estabelecido nos primeiros meses de vida. Esse conhecimento pode ser retido e apenas revelado anos mais tarde", afirmou Jiyoun Choi, o investigador que liderou o estudo, à BBC.

Por esta razão, os investigadores afirmam que os pais devem conversar com os bebés tanto quanto possível no início da vida.