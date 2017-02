Um sistema de luzes LED’s tem sido testado nas ruas da cidade de Bodegraven-Reeuwijk, na Holanda, de forma a alertar os peões distraídos com os smartphones. Agora, as pessoas desatentas já não precisam de olhar para cima, enquanto atravessam a passadeira. A luz dos semáforos também estará no chão, no passeio.

O sistema tem o nome de “+ Light Line” e funciona com uma linha de LED’s, colocada no pavimento, no início das passadeiras, em sintonia com os semáforos. À medida que a luz dos semáforos alterna, os LED’s também mudam de cor, e ainda passam a intermitentes quando o vermelho está a chegar.

De acordo com o vereador da cidade, Kees Oskam, as pessoas distraem-se facilmente com as “redes sociais, os jogos, o WhatsApp e a música”, não prestando a atenção necessária ao trânsito.

Nós não podemos reverter esta tendência, mas podemos antecipa-la”, acrescentou.

Kees não é o único preocupado com esta situação. Mark Hofman contou ao site OmroepWest que os “smartphones usados pelos pedestres e ciclistas são um grande problema”.

Atualmente, o sistema está a ser apenas aplicado nas interseções das principais escolas, mas o objetivo é expandir o projeto para outras zonas.

Este é um teste a uma medida de segurança, que tenta prevenir a ocorrência de acidentes com os pões mais distraídos e, por isso, o sistema é essencialmente importante nas zonas mais movimentadas da cidade. Mas a ideia da empresa Hig Traffic Systems não foi bem aceite por todos, que acusam o sistema de recompensar comportamentos inadequados.

Um porta-voz da Associação de Segurança Rodoviária na Alemanha, Jose de Jong, citado pelo Independente, afirmou que “não seria uma boa ideia facilitar este tipo de comportamentos”.