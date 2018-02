As ações da Snap Inc., a empresa que detém o Snapchat, fecharam, esta quinta-feira, a perder quase 7%, depois da socialite Kylie Jenner ter dito no Twitter que já não usava a aplicação.

"Então mais alguém deixou de abrir o Snapchat? Ou sou só eu... que triste", escreveu a jovem de 20 anos, que tem quase 25 milhões de seguidores no Twitter.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de fevereiro de 2018