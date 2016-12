Batizado como Kissenger, uma mistura de Kiss (beijo) com Messenger, este novo aparelho permite aos utilizadores beijarem-se à distância.

O aparelho, que é uma espécie de almofada em silicone, deve ser acoplado ao smartphone. Para enviar um beijo, terá de beijar a almofada e esperar que a pressão seja identificada pela aplicação. Depois de identificada, o sinal é enviado para outro dispositivo e o beijo será reproduzido da forma mais real.

Kissenger is 'a real-time mobile kiss messenger' .. enhancing social relationship capabilities in the age of digital communication!💋🤖 #LSR16 pic.twitter.com/2sJMm6JTGh