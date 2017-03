As redes sociais estão a reagir com muito humor às declarações de Kellyanne Conway sobre as alegadas formas de vigilância de cidadãos. A conselheira de Donald Trump falou sobre “micro-ondas que se transformam em câmaras” e a Internet não perdeu a oportunidade de fazer piadas que se tornaram virais.

As declarações polémicas de Conway dizem respeito a uma entrevista ao jornal Bergen County Record, que foi publicada no domingo. A conselheira do líder norte-americano foi questionada sobre as alegadas escutas impostas por Barack Obama a Donald Trump, antes de este ter tomado posse.

“Sabe se a Trump Tower estava a ser alvo de escutas?”, peguntou o jornalista.

Ao que Conway respondeu:

“O que posso dizer é que é há muitos formas de vigilância, infelizmente. Foi publicado um artigo esta semana que falava sobre como se pode fazer escutas através dos telemóveis, através das televisões, de várias formas, micro-ondas que se transformam em câmaras, etc., por isso sabemos que isto é um facto da vida moderna.”

As palavras depressa começaram a correr as redes sociais, sobretudo a parte dos "micro-ondas que se transformam em câmaras", e as reações não se fizeram esperar. Utilizadores de todo o mundo deram largas à imaginação e um conjunto de montagens e memes cheios de humor tornaram-se virais.

The clock on my microwave hasn't been set to a time in years. I assume it's cause the FBI always knows the time. #KellyanneConway pic.twitter.com/7wyOiPEtjb — O General My General (@rideatdawn) March 13, 2017

#KellyanneConway the microwave is the leader but these guys are pretty clever too. Be vigilant. pic.twitter.com/eKwfWZOglH — Mrs. Brown (@MrsBrow60210191) March 13, 2017

Obama sending me a message about the fate of our country #KellyanneConway pic.twitter.com/u18oYYg6kh — Elaine Morado (@elaine_morado) March 13, 2017

Me to Microwave: Hey, you've been my cook for a long time so I hate to ask, but #KellyanneConway said you are a government spy?

Microwave: pic.twitter.com/w6B0ftQHQB — Alt Fed Employee (@Alt_FedEmployee) March 13, 2017

#KellyanneConway is right! Obama is spying on us through our MICROWAVES! PROOF: #kellyanneMicrowave pic.twitter.com/bzNVFH0siJ — The New Left 🗽 (@RememberObama) March 14, 2017

Hey #KellyanneConway, found that "Obama wiretapping" proof you were looking for. pic.twitter.com/4bdl7ap9hn — Vinay A. Ramesh (@vinaytion) March 13, 2017

#KellyanneConway

I thought the whole microwaves spying on us was bunk till I caught my stove & microwave battling it out this morning... pic.twitter.com/NzzdsVBW3X — The Anti-Trump (@IMPL0RABLE) March 13, 2017

Hey #KellyanneConway, I've got something to help you with those treacherous microwaves: pic.twitter.com/yQTq28SObd — tay (@SensiblySecular) March 13, 2017

Thanks for the heads up @KellyannePolls ! Wouldn't want my students to use my microwave to cheat on tests. #KellyanneConway pic.twitter.com/B4vO0JiveY — Mike Collins (@TheMikeC23) March 13, 2017

A conselheira de Trump ainda tentou remediar a situação, na segunda-feira. Numa entrevista ao programa da ABC "Good Morning America", Conway afirmou que com aquelas palavras não queria dizer que Trump estava a ser vigiado por micro-ondas e que estava a falar sobre as formas de vigilância no geral.

Entretanto, o líder norte-americano também reagiu à polémica. No Twitter, claro está, Trump acusou os media de serem cruéis com os membros da sua administração.

It is amazing how rude much of the media is to my very hard working representatives. Be nice, you will do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2017

Esta não é a primeira vez que palavras de Kellyanne Conway causam polémica. A conselheira de Trump foi a autora da famosa expressão “factos alternativos”, que logo a seguir à tomada de posse de Donald Trump, também deu que falar nas redes sociais.

Mais recentemente, imagens em que a conselheira de Trump surge numa pose muito descontraída numa audiência oficial na Casa Branca também deram que falar.