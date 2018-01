O mais antigo fóssil humano até hoje encontrado em Portugal, o “Crânio da Aroeira”, é entregue ao Museu Nacional de Arqueologia (MNA), em Lisboa, na terça-feira, pelo arqueólogo João Zilhão.

O arqueólogo foi responsável pelas escavações na gruta da Aroeira, no complexo arqueológico do Almonda, em Torres Novas, que em 2014 revelaram este crânio humano de 400 mil anos, “um dos poucos dessa época encontrados no mundo”, e “o mais antigo fóssil humano encontrado até hoje em Portugal”, segundo o comunicado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

O achado arqueológico foi alvo de “trabalhos de estudo e restauro” na Universidade Complutense de Madrid, por uma equipa internacional liderada por Juan Luis Arsuaga, que acompanhará o momento da entrega ao Museu.

A investigação desenvolvida a seu respeito, acompanhada em permanência pela DGPC e pelo MNA, acrescentou conhecimento ao estudo da evolução humana e gerou novos argumentos a favor da tese que defende a inclusão de todos os fósseis deste período, numa única espécie ancestral ao Homem moderno”, afirma a DGPC.

Exposição no verão

Paralelamente à “Criança do Lapedo”, achado arqueológico ocorrido na região de Leiria em 1998, o “Crânio da Aroeira” vai ser “uma das peças-chave de uma exposição sobre evolução humana a partir de achados realizados em Portugal", que está a ser preparada no MNA, instalado desde 1903 numa ala do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e que deve ser inaugurada no segundo semestre deste ano.

Nessa mostra serão assim expostos ao público, pela primeira vez, os dois fósseis descobertos no nosso país, que contribuíram de forma muito significativa para a revisão profunda do entendimento científico da Evolução Humana, nomeadamente no que respeita à origem e destino do Homem de Neandertal”, que será comissariada por João Zilhão, adianta a DGPC.

A exposição documentará o contexto tecnológico, cultural e paleoambiental das populações humanas representadas — as que habitaram o território hoje português entre 500.000 e 10.000 antes do presente”, acrescenta a mesma fonte.

Nesta exposição serão apresentados fragmentos de outros fósseis, provenientes da Galeria da Cisterna e da Gruta da Oliveira, em Torres Novas, e da Gruta do Caldeirão, em Tomar, também “pertencentes ao acervo do MNA”.

As primeiras conclusões destas descobertas foram publicadas em março do ano passado, no boletim da Academia Nacional das Ciências dos Estados Unidos.