Pela primeira vez, foram obtidas imagens do interior do reator número 2 da central nuclear de Fukushima, Japão, um dos mais afetados pelo sismo de 2011, foi anunciado na quinta-feira.

Desde agosto de 2015 que a Tokyo Electric Power (TEPCO), responsável pela central, tentava entrar no reator para avaliar o seu estado, uma vez que existe a suspeita de que o combustível no interior fundiu-se o suficiente para perfurar o compartimento de pressão e acumular-se no fundo de contenção, escreve a agência EFE, que cita um porta-voz da empresa japonesa.

As imagens obtidas pelo pequeno robô introduzido no interior do reator, em conjunto com outros dados captados pelos sensores como a temperatura e o nível de radiação, serão fundamentais para delinear em segurança a operação de retirada do combustível, naquele que é um passo determinante para o desmantelamento da central.

Em março de 2011, na sequência do forte sismo que causou mais de 15 mil mortes, os reatores 1, 2 e 3 sofreram fusões parciais e, nesse sentido, para que o combustível radioativo possa ser retirado é obrigatório conhecer a condição atual dos reservatórios.

O vídeo divulgado mostra uma plataforma metálica sob o compartimento de pressão e na qual pode ver-se uma substância escura que poderá ser combustível nuclear fundido.

Esta foi a segunda tentativa em dois dias para obter imagens.