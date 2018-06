A Apple lançou o iOS12 esta segunda-feira e o novo sistema de exploração móvel traz várias novidades. As duas principais são a melhoria na velocidade dos telemóveis e a possibilidade do controlo parental.

Este sistema tornará todas as ações do utilizador do telemóvel ou iPad mais rápidas e promete manter o desempenho mesmo quando o telemóvel estiver com muita utilização. Mesmo os iPhones mais antigos, que conseguiam instalar esta versão, conseguirão a melhoria de velocidade.

As apps vão abrir até duas vezes mais rápido, diz a Apple. Na sessão de apresentação, a Apple deu o exemplo do iPhone 6 Plus, lançado em 2014, e garantiu que as aplicações vão abrir até 40% mais rápido que no iOS 11. Além disso, o teclado aparece até 50% mais rápido e a câmera até 70%.

A segunda grande novidade é o controlo parental. Será possível com este sistema configurar o limite diário para o uso de cada aplicação. Por exemplo, se definir que apenas poderá usar determinada aplicação durante uma hora diária, quando essa marca for atingida a aplicação bloqueará.

O limite diário, assim como o tempo de uso de cada app, é sincronizado entre iPhone e iPad e os pais podem obter o relatório de uso dos filhos, além de colocar os tais limites de uso.

Outras duas novidades serão a possibilidade de realizar chamadas de grupos com um total de 32 pessoas em simultâneo e o agrupamento de notificações da mesma aplicação.

O iOS 12 é compatível com os mesmos dispositivos que o iOS 11: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração), iPad Pro de 10,5 polegadas, iPad Pro de 9,7 polegadas, iPad Air 2, iPad Air, iPad (6ª geração), iPad (5ª geração), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 e iPod touch (6ª geração);

Para além destas novidades, a Apple anunciou que pretende eliminar os cookies para dar mais privacidade a cada utilizador.