A Apple anunciou o lançamento de uma edição especial do iPhone 8 e 8 Plus em vermelho. A iniciativa faz parte de uma parceria com uma organização não governamental para combater a SIDA e o vírus VIH em África. Os modelos existem na versão de 64GB e 256 GB e deverão chegar às lojas em meados de abril. As encomendas online podem ser feitas a partir do dia 10