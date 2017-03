Os modelos iPhone 7 e iPhone 7 Plus, da Apple, passam a estar disponíveis em vermelho a partir de 24 de março (lançamento mundial). A marca norte-americana associa-se mais uma vez à luta contra a SIDA e parte do dinheiro conseguido por cada aparelho vendido contribui para Fundo Mundial para apoiar programas de luta contra a doença. Os preços dos modelos em vermelho serão os mesmos que para as outras cores (desde 889€, para o iPhone 7, desde 1029, para o Plus)