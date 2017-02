Uma equipa de investigadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, descobriu um continente perdido, submerso, debaixo das Ilhas Maurícias, no Oceano Índico. De acordo com os arqueólogos, será o resultado da cisão do supercontinente conhecido como Gondawanaland, há mais de 200 milhões de anos.

O supercontinente Gondawanaland resultou naquilo que hoje são a África, América do Sul, Antártida, Índia e Austrália. Poderá então ter-se formado pelo menos mais um pedaço, agora descoberto.

O pedaço de continente foi apelidado de “Mauritia” e contm rochas, cobertas de lava, com mais de 3,6 mil milhões de anos.

O professor Lewis Ashwal, coordenador da investigação que resultou no artigo agora publicado na revista Nature Communications, diz que há uma série de peças de terra de vários tamanhos, espalhados debaixo do mal, ao longo do Oceano Índico, que sobraram da cisão da Gondawanaland.

Esta cisão não constituiu uma mera divisão do antigo supercontinente de Gondwanaland. Aconteceu antes uma complexa divisão, com fragmentos da crosta continental, com tamanhos variáveis, que foram deixados à deriva no Oceano Índico”, explicou Lewis Ashwal.

A descoberta aconteceu através da análise de um mineral chamado zircão, encontrado nas rochas vulcânicas expelidas durante a erupção de vulcões na zona.