A partir de maio, a idade mínima para ter conta no WhatsApp na Europa são os 16 anos em vez dos atuais 13.

A plataforma WhatsApp, propriedade do Facebook, confirmou a alteração e explicou que uma nova versão da aplicação estará pronta em maio, já atualizada com os novos limites de idade.

No mês que vem, a União Europeia (UE) atualizará as leis de privacidade para conferir uma maior transparência sobre o uso da informação das pessoas. Temos atualizado as nossas Condições de Serviço e Política de Privacidade, em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que entrará em vigor", pode ler-se no comunicado.