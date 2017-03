As células de Henriquetta Lacks, a norte-americana negra que, na década de 40, se mudou para Baltimore, Maryland, para se dedicar aos cinco filhos e ao marido, revolucionaram a medicina.

Henriquetta morreu em 1951, poucos meses depois de descobrir que tinha um cancro no colo do útero. Quando descobriu a doença, um médico retirou-lhe um pedaço de tecido para fazer uma biópsia, sem pedir autorização, dado que não havia legislação específica sobre isso. Graças a essa recolha, há mais de 60 anos que a ciência usa as células da norte-americana, sem que ela ou a família tenham dado autorização.

A explicação para que isso aconteça é simples: as células de Henriquetta foram as primeiras a manterem-se vivas fora do corpo, ou seja, em laboratório. Tornaram-se na linha celular humana mais antiga e mais usada pelos cientistas em todo o mundo e passaram a ser designadas como células HeLa (referente a Henriquetta Lacks). Ao contrário das outras células, as de Henriquetta conseguiam sozinhas dividir-se vezes sem conta, mesmo fora do corpo. Eram células imortais.

O investigador George Grey tentava há décadas, no Hospital Johns Hopkins, cultivar em laboratório células cancerosas, mas sem sucesso. Quando percebeu as capacidades das células de Henriquetta, distribuiu-as por vários laboratórios. Foram as primeiras células a serem compradas, vendidas, embaladas e enviadas para milhões de laboratórios em todo o mundo. Agora estão espalhadas pelo mundo e são usadas em investigações sobre cancro, genes, sida e vacinas.

Além da contribuição científica, as células de Henriquetta Lacks fizeram render milhões de dólares e tudo foi feito sem o conhecimento e consentimento da família. Apenas em 1973, uma suspeita de que a cura para o cancro poderia estar na manipulação de genes fez que uma equipa de geneticistas procurasse a família de Henriquetta para fazer um exame de DNA, e só então é que estes foram informados do que tinha acontecido.

Ao tomar conhecimento do sucedido, a família tentou obter uma compensação financeira e o reconhecimento da contribuição de Lacks para a ciência. E conseguiram, uma vez que Henriquetta Lacks acabou por se tornar numa heroína científica. No entanto, a família, apesar de em 2013 conquistar o controlo parcial sobre o acesso de cientistas às células de Henriquetta, ainda não recebeu qualquer compensação monetária.

De acordo com a BBC, em fevereiro, os familiares anunciaram que vão continuar a lutar, em tribunal, contra o Centro Hospitalar Johns Hopkins, para que possam receber recompensa pela venda das células. Já o centro hospitalar afirma que não lucrou com a linha celular HeLa.

Em 2010, a jornalista norte-americana Rebecca Skloot retratou a história de Henriquetta Lacks num livro intitulado “A Vida Imortal de Henriquetta Lacks”. Agora a história será contada num filme da HBO, com o mesmo nome do livro. O filme conta a participação de Oprah Winfrey e Rose Byrne e tem estreia marcada para 22 de abril nos Estados Unidos da América.