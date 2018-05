A Google anunciou, esta segunda-feira, algumas novidades que se podem revelar muito úteis para quem utiliza a aplicação Google Fotos. A grande novidade, de acordo com um tweet publicado na conta oficial da aplicação, está numa “estrelinha” que permite assinalar uma fotografia ou um conjunto delas como favoritas.

Com esta ferramenta, as imagens assinaladas são enviadas para uma pasta exclusiva de imagens prioritárias, quando as fotografias já não estiverem na memória do telemóvel, mas sim salvas na nuvem da Google.

It’s OK to play favorites. Rolling out this week, tap the ⭐️ button to mark a photo as a favorite. Head to the Albums tab and view all your favorites in one place. pic.twitter.com/eWnSMDKQ72

— Google Photos (@googlephotos) 21 de maio de 2018