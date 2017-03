A aplicação Google Maps tem uma nova atualização que ajuda o utilizador a lembrar-se onde estacionou o carro, de acordo com a localização do GPS.

Já aconteceu a todos estacionar o carro num sítio e depois não nos lembrarmos onde, principalmente nos parques de estacionamento enormes, com vários pisos, dos centros comerciais. A nova atualização do Google Maps vem resolver este problema tão comum.

Com a última versão beta do Google Maps, quando estacionar o carro, abre a aplicação no telemóvel (com a internet e o GPS ligados) e pode fixar o ponto do mapa onde deixou o carro estacionado.

De acordo com a informação veiculada pelo site norte-americano mashable é necessário que o utilizador esteja registado no Google Maps, de forma a aparecer-lhe a opção "Save your parking".

Mapa de regresso

Marcado o sítio de estacionamento, o condutor pode também acrescentar notas, como por exemplo, o piso do parque de estacionamento onde está o seu carro ou a hora a que terá de voltar a pôr moeda no parquímetro.

Existe também a opção de tirar fotos à volta do sítio onde está e associá-las à localização, para ter a certeza de que não perde o seu carro.

Quando quiser voltar para o carro, o Google Maps identifica a proximidade do local e emite uma notificação quando estiver perto.

Se clicar na notificação, a aplicação mostra-lhe um mapa com o percurso exato que tem de fazer para chegar ao seu carro.

A nova aplicação apenas está disponível para sistemas Android e já chegou aos Estados Unidos e à Europa.

Ainda não há informações sobre quando estará disponível para iOS. Para estes sistemas operativos existe uma solução aproximada na aplicação Apple Maps, mas que implica uma ligação por bluetooth entre o iPhone e o carro.