Foi apresentado esta quinta-feira o novo modelo de telemóvel da Samsung e, entre várias, as duas grandes novidades são o facto de não ser preciso tocar no ecrã e a caneta que funciona como comando à distância. Além disso, o preço não está muito longe daquele praticado no modelo anterior.

O Galaxy Note 9 traz uma caneta com um botão que permite controlar o dispositivo à distância sem ser, por isso, necessário usar o ecrã para aceder às funcionalidades do telemóvel, bastando para isso ter o Bluetooth ligado.

Com a S Pen, a caneta, vai conseguir começar a reprodução de vídeos sem ter que tocar no telemóvel, passar músicas no reprodutor, controlar diapositivos em apresentações animadas (como acontecia com os comandos que ajudavam nas apresentações no trabalho ou na escola) e ainda fotografar – o que é uma boa notícia para os amantes de fotografia, que podem agora fotografar-se em distâncias maiores, controlando através do comando.

Também para os que procuram um telemóvel com boa câmara fotográfica, este Samsung traz novidades nessa área: uma câmara mais inteligente, que deteta defeitos nas imagens e até manchas na lente que podem condicionar a foto perfeita.

Desvantagens da caneta: tem uma bateria que dura apenas 30 minutos. Vantagem: para a recarregar, basta introduzi-la numa ranhura do telefone e, em apenas 40 segundos, ganha carga.

Este é um telemóvel com o maior ecrã que a Samsung já desenvolveu. Tem 6,4 polegadas. É também um aparelho que traz maior capacidade de bateria e melhorias nos emoji.

Vem com o Oreo instalado, o sistema operativo Android 8.1.

Fisicamente, tem um design na parte traseira renovado, embora muito semelhante ao modelo antecessor. É possível adquirir o novo modelo da marca sul-coreana em quatro cores: preto, cor-de-rosa, azul e castanho.

Um dos objetivos foi corrigir o leitor de impressão digital, que no modelo anterior era de acesso dificultado, mas agora aparentemente corrigido.

Está disponível nas lojas a partir de dia 24 de agosto.

As especificidades do Samsung Galaxy Note 9 são as seguintes: