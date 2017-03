Há já vários dias que um fenómeno natural torna as águas do mar da Tasmânia, na Austrália, numa tonalidade azul fluorescente, durante a noite. Este é um fenómeno que tem atraído os mais curiosos.

Muitas fotos e vídeos têm sido partilhados nas redes sociais, mas agora surge um novo vídeo, com imagens únicas.

O responsável por este fenómeno é um microorganismo, chamado Noctiluca Scintillans e vulgarmente conhecido como “brilho de mar”.

Quando mil milhões desses microorganismos são perturbados por ondas ou correntes, iluminam-se, através de um mecanismo de defesa, e criam um azul brilhante na água.

Especialistas acreditam que o fenómeno vai continuar a acontecer na Tasmânia e que uma pequena indústria turística pode crescer com isso.

