A empresa norte-americana SpaceX lançou, este sábado, na Califórnia, Estados Unidos, o Falcon 9, que transporta 10 pequenos satélites de uma empresa de comunicações. O lançamento bem sucedido deste sábado acontece quatro meses depois da explosão de uma plataforma de lançamentos na Florida.

O Falcon 9, com 70 metros de altura, foi lançado da Base Aérea de Vandernberg às 17:54. A primeira fase do foguetão separou-se do resto do lançador cerca de dois minutos depois, iniciando o regresso a Terra. Pousou numa plataforma flutuante no Oceano Pacífico cerca de oito minutos depois.