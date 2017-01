Os utilizadores das redes sociais têm tendência para pesquisar e partilhar conteúdos que reforçam aquilo em que acreditam e que é socialmente aceite num determinado grupo, concluíram investigadores de um estudo científico sobre Internet.

As redes sociais são "um ambiente fértil para a difusão massiva de rumores não confirmados".

Usando uma grande análise quantitativa do Facebook, demonstramos que a informação relacionada com temas distintos - teorias da conspiração e notícias sobre ciência - geram comunidades homogéneas e extremas", lê-se no resumo do estudo, publicado na Ata da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.