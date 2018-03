Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, vai testemunhar no Congresso sobre problemas de privacidade daquela rede social, avança a Reuters.

A notícia surge no mesmo dia em que Zuckerberg disse que não vai responder pessoalmente às questões do Parlamento britânico, que lhe pediu esclarecimentos por causa do escândalo que também envolve a consultora Cambridge Analytica.