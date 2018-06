A aplicação Instagram vai passar a disponibilizar uma secção dedicada a vídeos de longa duração, expandindo as suas potencialidades além do alojamento de fotos, numa estratégia que é vista como uma forma de comeptir diretamente com o YouTube.

A empresa que é detida pelo Facebook anunciou que a nova funcionalidade será designada por IGTV, segundo afirmou Kevin Systrom, presidente-executivo do Instagram, num evento na cidade norte-aericana de São Francisco.

De acordo com o empresário, a secção começará como parte integrante do aplicativo do Instagram e será depois disponibilizada como uma aplicação isolada.

O Instagram, criado com a funcionalidade primordial de alojar e partilhar fotografias, alcançou recentemente mil milhões de utilizadores ativos por mês.

Em 2012, a empresa Facebook comprou o Instagram por mil milhões de dólares.