Mais de mil jovens foram acusados pela polícia dinamarquesa por distribuir pornografia no Facebook. De acordo com a BBC, os suspeitos são acusados de usar o Messenger para partilhar dois vídeos e fotos de dois jovens de 15 anos a terem relações sexuais.

O alerta foi dado pelo Facebook às autoridades norte-americanas que, posteriormente, notificaram a polícia da Dinamarca. A maioria dos imputados - jovens que residem em 11 dos 12 distritos do país - compartilharam o vídeo algumas vezes, mas há outros que o fizeram em mais de cem ocasiões.

No total, 1.004 pessoas foram detidas e enfrentam agora acusações de fazer circular o material durante o outono de 2017. Os suspeitos com mais de 18 anos já foram interrogados pela polícia, enquanto os menores estão a ver os pais serem contactados.

"É um caso muito grande e complexo que levou tempo a ser investigado,até pela grande quantidade de imputados. Levamos isto muito a sério, já que a divulgação deste tipo de material tem graves consequências para os envolvidos", afirmou, em comunicado, Lau Thygesen, inspetor da polícia.

Caso os crimes sejam dados como provados, os suspeitos podem ser condenados a uma pena que vai de multas até dois anos de prisão e ficarem com o crime contra menores de idade no registo criminal durante 10 anos.

"É um crime grave que tem graves consequências para o futuro", revelou Flemming Kjaerside, do Centro Nacional contra os Crimes Cibernéticos, entidade que colaborou com a polícia dinamarquesa no caso.

Perante o caso, um superintendente da polícia da Dinamarca afirmou que espera que as acusações sirvam de aviso para os jovem nunca partilharem vídeos sexuais.