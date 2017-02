A Apple, liderada por Tim Cook, já tinha manifestado a sua intenção de iniciar o fabrico do iPhone para a Índia, no ano passado. O local eleito foi a cidade de Bangalore, no Estado de Karnataka, e havia uma reunião marcada com o Governo local e a empresa para janeiro deste ano. Ao que tudo indica o fabrico deverá arrancar dentro de três, quatro meses, avança o site de notícias Mashable.

"As intenções da Apple de fabricar em Bangalore vão promover o desenvolvimento de um ecossistema de tecnologia de ponta e criar uma cadeia de desenvolvimento para o Estado, cruciais para a Índia competir a nível global”, anunciou o governador do estado através das redes sociais.

Apple's intentions to make iPhones in Bengaluru will foster cutting-edge technology ecosystem & supply chain development in the state. — Priyank Kharge (@PriyankKharge) February 2, 2017

Em dezembro passado, a Apple já se tinha associado à companhia Wistron, de Taiwan, para montagem de iPhones e outros produtos da empresa norte-americana, em Peenya, arredores de Bangalore. Apesar da intenção, a Apple esperava algumas condições especiais a nível fiscal. E houve mesmo notícias, de que nunca uma empresa estrangeira teria feito tantas exigências como a de Tim Cook.

Além do que anunciou através do Twitter, Priyank Kharge, ministro do estado de Karnataka revelou numa entrevista à CNBC-TV 18 que o fabrico iria começar dentro de “três a quatros meses”.

Com mais de mil milhões de pessoas no país, apenas 300 milhões de cidadãos têm smartphones, o que torna o mercado muito atrativo. Tim Cook já tinha admitido, publicamente, que “a Índia era um bom lugar” para estar presente, assumindo que os seus maiores lucros foram alcançados neste país.