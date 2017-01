Fotografar com um smartphone é uma prática cada vez mais comum e as selfies já fazem parte do nosso dia a dia.Agora, há uma galeria em Londres que está a planear uma exposição para mostrar como a moda das selfies também pode ser considerada uma forma de arte.

A Galeria Saatchi, em Londres, está a preparar a exposição intitulada “From Selfie To Self-Expression”, que irá abrir ao público no dia 31 de março.

Aqui vai encontrar autorretratos antigos de pintores notáveis como Vincent Van Gogh, Rembrandt e Velázquez, mas também retratos da era moderna e digital, como selfies do antigo primeiro-ministro britânico David Cameron, de Barack Obama e até de Kim Kardashian.

“Em muitos aspetos, a selfie representa o ponto alto da transição da cultura contemporânea numa era altamente digitalizada e tecnologicamente avançada, principalmente no que diz respeito aos telemóveis e à sua ligação com as câmaras”, afirmou Nigel Hurst, diretor-executivo da galeria, em declarações à BBC.

Nigel considera que as famosas selfies são um bom exemplo de como a sociedade está em constante modernização, utilizando a tecnologia como forma de se exprimir e até como forma de autorretrato.

A exposição apresentará uma visão convincente da história e do potencial criativo das selfies”, acrescentou ainda o diretor-executivo da galeria.

A galeria criou uma parceria com a empresa de tecnologia Huawei: pediram a dez jovens fotógrafos britânicos que contribuam de forma criativa para a exposição, criando as suas próprias selfies.

O público também será convidado a enviar fotografias para serem incluídas na exposição. Vai ser criado uma hashtag, #SaatchieSelfie, para que as pessoas postem as suas selfies, numa espécie de concurso. O vencedor, escolhido por um júri específico, receberá como prémios a sua fotografia exposta, um telemóvel Huawei e uma outra experiência fotográfica posteriormente anunciada.

O smartphone tornou-se uma ferramenta de expressão artística”, afirmou Glory Zhang, da empresa Huawei, segundo a BBC.

Recorde-se que a popularidade da selfie disparou desde que apareceram os primeiros smartphones. Em 2013, o Dicionário de Oxford considerou a expressão selfie como palavra do ano.