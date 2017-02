Os Emirados Árabes Unidos querem construir uma cidade em Marte. Os planos foram anunciados pelo primeiro-ministro do país, o Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, numa cimeira no Dubai e depois divulgados pelo próprio no Twitter.

O projeto chama-se “Marte 2117” e, como o nome deixa adivinhar, passa por construir uma cidade de raiz no planeta vermelho em 2117. Uma cidade que poderá ser do tamanho de Chicago, nos Estados Unidos.

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 de fevereiro de 2017

Cem anos pode parecer muito tempo, mas os Emirados Árabes Unidos querem começar já a desenvolver a iniciativa e a trabalhar no sentido de aliciar as novas gerações, que, no fundo, serão responsáveis pela concretização de grande parte do projeto.

“Marte 2117” é uma semente que estamos a semear hoje para que possamos recolher os frutos de novas gerações apaixonadas pela ciência e pelos avanços do conhecimento humano”, escreveu o Sheik no Twitter.

"Mars 2117" is a seed we are sowing today to reap the fruit of new generations led by a passion for science and advancing human knowledge. pic.twitter.com/IExtnpiO2B — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 de fevereiro de 2017

We aspire in the coming century to develop science, technology and our youth's passion for knowledge. This project is driven by that vision. pic.twitter.com/4QibJjtiM2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 de fevereiro de 2017

Até 2117, o país vai trabalhar com os parceiros internacionais para desenvolver uma forma de transporte mais rápida para levar pessoas ao planeta vermelho.

Outro dos objetivos passa por perceber que tipo de materiais de construção deverão ser usados neste planeta.

Os Emirados Árabes Unidos, onde as reservas do petróleo geram muito, muito dinheiro, já mostraram que têm grandes ambições no que à exploração espacial diz respeito.

O país lançou a sua agência espacial em 2014 e em 2021 deverá lançar uma sonda não tripulada, designada Hope, cujo destino será, precisamente, o planeta Marte.