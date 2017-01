Mark Zuckerberg deu, na terça-feira, mais peso à ideia de que poderá entrar na política com o anúncio de um desafio pessoal para 2017.

O jornal britânico The Guardian sublinha que, em anos anteriores, o fundador e CEO do Facebook aprendeu mandarim, prometeu correr pelo menos uma milha (1,6 quilómetros) por dia e construiu um assistente virtual chamado Jarvis para controlar a casa em que mora. Este ano, Mark Zuckerberg quer visitar e conhecer pessoas em todos os Estados dos EUA. O CEO já visitou cerca de 20 Estados, o que significa que tem de viajar para cerca de 30 Estados até ao fim do ano.

“Depois de um ano agitado, a minha esperança para este desafio é sair e falar com mais pessoas sobre como vivem, trabalham e pensam no futuro", escreveu Zuckerberg no Facebook, a anunciar o desafio.

"Durante décadas, a tecnologia e a globalização tornaram-nos mais produtivos e ligados. Isso criou muitos benefícios, mas para muitas pessoas também tornou a vida mais desafiadora. Isso contribuiu para o maior sentimento de divisão que alguma vez senti na vida. Temos de encontrar uma forma de mudar o jogo para que ele funcione para todos”, acrescentou.

Mark Zuckerberg revelou que o périplo pelo país incluirá viagens com a mulher Priscilla Chan, visitas a escritórios do Facebook, reuniões com professores e cientistas, e paragens em cidades pequenas e universidades.

"Estou ansioso por iniciar este desafio e espero vê-los por aí!", disse o CEO à comunidade do Facebook, que agora tem 1,79 mil milhões de membros.

O The Guardian escreve que um dos mais recentes factos que indicam a intenção de Zuckerberg de entrar na política aconteceu no início de dezembro: os documentos arquivados de uma ação coletiva em abril revelaram que Zuckerberg e dois membros do conselho discutiram como o CEO poderia prosseguir uma carreira política, mantendo o controlo do Facebook.

O capitalista Marc Andreessen, um dos mais proeminentes investidores no Facebook, enviou uma mensagem a Zuckerberg, em março, a dizer que a "maior questão" da proposta corporativa era "como definir a questão do serviço governamental sem assustar os acionistas com a ideia de que você está menos comprometido com a empresa."

No dia de Natal, o fundador anunciou que deixou de ser ateu, um dos maiores “passivos” que um candidato presidencial pode ter, de acordo com um inquérito feito pelo Pew Research Center.

“Feliz Natal e Feliz Hanuka da parte de Priscilla, Max, Beast e de mim”, escreveu o fundador do Facebook, em referência à mulher, à filha, ao cão e a si próprio.

Um dos comentários à publicação de Zuckerberg no Facebook questionou: “Não é ateu?”. O CEO respondeu: “Não. Eu fui criado como judeu e depois passei por um período de questionamento, mas agora eu acredito que a religião é muito importante”.

Zuckerberg já esteve com um pé na política com o lançamento em 2013 do grupo de lobbie Fwd.us para apoiar a reforma de imigração e expandir o programa de vistos H1B, que é amplamente utilizado no em Silicon Valley para contratar trabalhadores estrangeiros qualificados. Zuckerberg também aumentou os esforços filantrópicos com a niciativa Chan Zuckerberg, através da qual planeava gastar três mil milhões de dólares (2.87 milhões de euros) para "curar, prevenir ou monitorizar todas as doenças".

Filho do dentista Edward Zuckerberg e da psiquiatra Karen Kempner, o fundador do Facebook tem 32 anos e é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em cerca de 38 mil milhões de euros.